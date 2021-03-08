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"سكني" يوقّع اتفاقية مع "الطيران المدني" لتقديم الخدمات الإسكانية

في إطار تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين

أعلن برنامج "سكني" عن توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي أحمد المنصوري.

ووقّع الاتفاقية الأمير سعود بن طلال وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وعن الهيئة مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال بن عبدالله الفويرس؛ وذلك في مقر الوزارة بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي تُعنى بتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول؛ وفقًا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها "سكني".

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين ضمن التعاون المثمر بين الجانبين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرًا لجهود الهيئة ومنسوبيها في بناء وتطوير خدمات النقل الجوي وفق أحدث التقنيات تبعًا لرؤية المملكة 2030.

وتَضمنت الاتفاقية تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي هيئة الطيران المدني، وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها، وتوفير الوقت والجهد بإقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات التابعة لها؛ لتقديم جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبيها، إلى جانب تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.

يُذكر أن أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية استفادت من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدّمها برنامج "سكني" منذ إطلاقه عام 2017 وحتى عام 2020، منها آلاف الأسر المستفيدة ضمن "الإسكان المؤسسي" بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 95 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يوقّع اتفاقية مع "الطيران المدني" لتقديم الخدمات الإسكانية
سبق

أعلن برنامج "سكني" عن توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي أحمد المنصوري.

ووقّع الاتفاقية الأمير سعود بن طلال وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وعن الهيئة مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال بن عبدالله الفويرس؛ وذلك في مقر الوزارة بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي تُعنى بتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول؛ وفقًا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها "سكني".

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين ضمن التعاون المثمر بين الجانبين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرًا لجهود الهيئة ومنسوبيها في بناء وتطوير خدمات النقل الجوي وفق أحدث التقنيات تبعًا لرؤية المملكة 2030.

وتَضمنت الاتفاقية تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي هيئة الطيران المدني، وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها، وتوفير الوقت والجهد بإقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات التابعة لها؛ لتقديم جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبيها، إلى جانب تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.

يُذكر أن أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية استفادت من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدّمها برنامج "سكني" منذ إطلاقه عام 2017 وحتى عام 2020، منها آلاف الأسر المستفيدة ضمن "الإسكان المؤسسي" بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 95 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:57 PM

"سكني" يوقّع اتفاقية مع "الطيران المدني" لتقديم الخدمات الإسكانية

في إطار تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" عن توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي أحمد المنصوري.

ووقّع الاتفاقية الأمير سعود بن طلال وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وعن الهيئة مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال بن عبدالله الفويرس؛ وذلك في مقر الوزارة بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي تُعنى بتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول؛ وفقًا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها "سكني".

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين ضمن التعاون المثمر بين الجانبين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرًا لجهود الهيئة ومنسوبيها في بناء وتطوير خدمات النقل الجوي وفق أحدث التقنيات تبعًا لرؤية المملكة 2030.

وتَضمنت الاتفاقية تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي هيئة الطيران المدني، وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها، وتوفير الوقت والجهد بإقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات التابعة لها؛ لتقديم جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبيها، إلى جانب تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.

يُذكر أن أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية استفادت من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدّمها برنامج "سكني" منذ إطلاقه عام 2017 وحتى عام 2020، منها آلاف الأسر المستفيدة ضمن "الإسكان المؤسسي" بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 95 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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