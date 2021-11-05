"التحالف": الدفاع الجوي يعترض طائرة مُسيَّرة حاولت استهداف خميس مشيط

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط.
"التحالف": الدفاع الجوي يعترض طائرة مُسيَّرة حاولت استهداف خميس مشيط
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": الدفاع الجوي يعترض طائرة مُسيَّرة حاولت استهداف خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
11:21 PM
"التحالف": الدفاع الجوي يعترض طائرة مُسيَّرة حاولت استهداف خميس مشيط
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط.
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