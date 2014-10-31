"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.