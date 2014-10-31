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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
01:05 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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