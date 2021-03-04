نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات. جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم. من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة. وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله. ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا. وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم. وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير. وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين. كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".

"تقنية تبوك" تكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي نواف الغضوري سبق 2021-03-04 نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.



جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم.



من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة.



وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.



ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا.



وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.



وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.



وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين.



كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 06:43 PM

"تقنية تبوك" تكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي "العنزي": المتفوقون في كل مجتمع ثروة وطنية هائلة





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نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.



جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم.



من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة.



وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.



ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا.



وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.



وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.



وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين.



كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".