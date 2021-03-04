النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية تبوك" تكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي

"العنزي": المتفوقون في كل مجتمع ثروة وطنية هائلة

نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم.

من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة.

وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا.

وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.

وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين.

كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية تبوك" تكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي
سبق

نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم.

من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة.

وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا.

وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.

وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين.

كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:43 PM

"تقنية تبوك" تكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي

"العنزي": المتفوقون في كل مجتمع ثروة وطنية هائلة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
52

نظمت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد، حفلًا تكريميًّا للمتدربين "الخريجين" الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، والمتدربين "المستمرين"، المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين، رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين المحتفى بهم.

من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي: إن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة.

وأضاف أن من أهم مقومات التفوق والتميز: تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائمًا بكثرة البحث والقراءة والاطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، إلى أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا.

وأشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبثّ روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنّيًا أن يقتدوا بهم زملاؤهم المتدربون، ويسيروا على دربهم، لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.

وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة، عشرة متدربين.

كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربًا، توزعوا على 12 تخصصًا: "الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,540
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,022

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة