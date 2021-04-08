النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

32 مركزاً في عسير لتلقي لقاح كورونا.. والمستفيدون يشيدون بجهود المملكة

أشادوا بالإجراءات المتخذة من القيادة لحمايتهم والحد من انتشار الفيروس

تقدّم "صحة عسير" تطعيم لقاح كورونا في 32 مركزاً موزعاً على محافظات المنطقة, تم تهيئتها بجميع التجهيزات اللازمة وتوفير كافة الخدمات فيها، ويعمل بها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة, وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في مراكز اللقاحات بمنطقة عسير التي تشهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاق حملة التطعيم بالمنطقة.

وأشاد المواطن إبراهيم بن عبدالله المانع بسهولة حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي", والتنظيم المقدم في مركز اللقاحات بدءاً من تسجيل الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة, والتي لم تستغرق من الوقت أكثر من 20 دقيقة.

وذكر المواطن علي بن محمد الشهري أن "حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر التطبيق يتميز بسهولته وبخطواته الواضحة, كما أن الاستقبال في مركز اللقاحات والتنظيم وتقديم الخدمات للمستفيدين كان رائعاً جداً وعلى أرقى المستويات".

وثمّنت المواطنة فوزية مريح عبدالله لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتاً, مؤكدة أنه سبق أن أصيبت بالفيروس, وأنها لم تشعر بأي أعراض -ولله الحمد- عقب تلقي اللقاح, داعية كافة أفراد المجتمع الحرص على أخذ اللقاح حماية للفرد والمجتمع.

وأبدى المقيم محمد علي محمد، مصري الجنسية, إعجابه بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول المجاني على لقاح فيروس كورونا.

فيما قال المواطن سعيد بن محمد الشهراني (٦٦ عاماً) إن العاملين والمتطوعين في مركز اللقاحات ضربوا أروع الأمثلة في حُسن التعامل مع جميع المستفيدين والمستفيدات سواءً كان سعودياً أم غير سعودي, منذ دخول المركز وحتى الخروج , ورسالتي للمجتمع بسرعة المبادرة لأخذ اللقاح حماية له ولأسرته ولمجتمعه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
32 مركزاً في عسير لتلقي لقاح كورونا.. والمستفيدون يشيدون بجهود المملكة
سبق

تقدّم "صحة عسير" تطعيم لقاح كورونا في 32 مركزاً موزعاً على محافظات المنطقة, تم تهيئتها بجميع التجهيزات اللازمة وتوفير كافة الخدمات فيها، ويعمل بها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة, وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في مراكز اللقاحات بمنطقة عسير التي تشهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاق حملة التطعيم بالمنطقة.

وأشاد المواطن إبراهيم بن عبدالله المانع بسهولة حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي", والتنظيم المقدم في مركز اللقاحات بدءاً من تسجيل الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة, والتي لم تستغرق من الوقت أكثر من 20 دقيقة.

وذكر المواطن علي بن محمد الشهري أن "حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر التطبيق يتميز بسهولته وبخطواته الواضحة, كما أن الاستقبال في مركز اللقاحات والتنظيم وتقديم الخدمات للمستفيدين كان رائعاً جداً وعلى أرقى المستويات".

وثمّنت المواطنة فوزية مريح عبدالله لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتاً, مؤكدة أنه سبق أن أصيبت بالفيروس, وأنها لم تشعر بأي أعراض -ولله الحمد- عقب تلقي اللقاح, داعية كافة أفراد المجتمع الحرص على أخذ اللقاح حماية للفرد والمجتمع.

وأبدى المقيم محمد علي محمد، مصري الجنسية, إعجابه بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول المجاني على لقاح فيروس كورونا.

فيما قال المواطن سعيد بن محمد الشهراني (٦٦ عاماً) إن العاملين والمتطوعين في مركز اللقاحات ضربوا أروع الأمثلة في حُسن التعامل مع جميع المستفيدين والمستفيدات سواءً كان سعودياً أم غير سعودي, منذ دخول المركز وحتى الخروج , ورسالتي للمجتمع بسرعة المبادرة لأخذ اللقاح حماية له ولأسرته ولمجتمعه.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:05 AM

32 مركزاً في عسير لتلقي لقاح كورونا.. والمستفيدون يشيدون بجهود المملكة

أشادوا بالإجراءات المتخذة من القيادة لحمايتهم والحد من انتشار الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
359

تقدّم "صحة عسير" تطعيم لقاح كورونا في 32 مركزاً موزعاً على محافظات المنطقة, تم تهيئتها بجميع التجهيزات اللازمة وتوفير كافة الخدمات فيها، ويعمل بها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة, وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في مراكز اللقاحات بمنطقة عسير التي تشهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاق حملة التطعيم بالمنطقة.

وأشاد المواطن إبراهيم بن عبدالله المانع بسهولة حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي", والتنظيم المقدم في مركز اللقاحات بدءاً من تسجيل الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة, والتي لم تستغرق من الوقت أكثر من 20 دقيقة.

وذكر المواطن علي بن محمد الشهري أن "حجز الموعد لتلقي اللقاح عبر التطبيق يتميز بسهولته وبخطواته الواضحة, كما أن الاستقبال في مركز اللقاحات والتنظيم وتقديم الخدمات للمستفيدين كان رائعاً جداً وعلى أرقى المستويات".

وثمّنت المواطنة فوزية مريح عبدالله لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتاً, مؤكدة أنه سبق أن أصيبت بالفيروس, وأنها لم تشعر بأي أعراض -ولله الحمد- عقب تلقي اللقاح, داعية كافة أفراد المجتمع الحرص على أخذ اللقاح حماية للفرد والمجتمع.

وأبدى المقيم محمد علي محمد، مصري الجنسية, إعجابه بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول المجاني على لقاح فيروس كورونا.

فيما قال المواطن سعيد بن محمد الشهراني (٦٦ عاماً) إن العاملين والمتطوعين في مركز اللقاحات ضربوا أروع الأمثلة في حُسن التعامل مع جميع المستفيدين والمستفيدات سواءً كان سعودياً أم غير سعودي, منذ دخول المركز وحتى الخروج , ورسالتي للمجتمع بسرعة المبادرة لأخذ اللقاح حماية له ولأسرته ولمجتمعه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,211

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة