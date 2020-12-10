أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بتمديد تكليف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، لمدة عام جديد.
تمديد تكليف "الشهراني" مديراً لصحة بيشة
أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بتمديد تكليف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، لمدة عام جديد.
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تمديد تكليف "الشهراني" مديراً لصحة بيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-10
10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:20 PM
تمديد تكليف "الشهراني" مديراً لصحة بيشة
أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بتمديد تكليف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، لمدة عام جديد.
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