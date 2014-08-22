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"التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز

قرّرت إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إلغاء عقد المدير الفني "نيستور إل مايسترو" بالتراضي بين الطرفين مقدمة للمدرب وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية.

وقررت تكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق الأول مؤقتاً.

كما أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي "جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة ‎التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز
سبق

قرّرت إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إلغاء عقد المدير الفني "نيستور إل مايسترو" بالتراضي بين الطرفين مقدمة للمدرب وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية.

وقررت تكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق الأول مؤقتاً.

كما أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي "جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة ‎التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
06:29 PM

"التعاون" يلغي عقد البريطاني نيستور إل مايسترو بالتراضي وتتعاقد مع جوزيه جوميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت إدارة نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إلغاء عقد المدير الفني "نيستور إل مايسترو" بالتراضي بين الطرفين مقدمة للمدرب وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية.

وقررت تكليف المدرب الوطني "محمد العبدلي" بقيادة الفريق الأول مؤقتاً.

كما أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي "جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة ‎التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل.

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