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ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

في عدد من المناطق.. لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا، (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة.

ويعدّ ذلك مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ "الشويرخ" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع
سبق

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا، (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة.

ويعدّ ذلك مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ "الشويرخ" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

في عدد من المناطق.. لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,839

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا، (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة.

ويعدّ ذلك مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ "الشويرخ" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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