"سابك": بدء مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك مع "إكسون موبيل"

قالت: يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1.8 مليون طن

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بدء مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة "إكسون موبيل"، في ساحل الخليج الأمريكي.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم، إن المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدّر بـ 1.8 مليون طن والذي سيتم استخدامه لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.

وتوقعت، أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي في القوائم المالية الموحدة، مبينة أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء بالتشغيل التجاري الذي سيعلن عنه في حينه.

وبيّنت أن هذا المشروع يدعم إستراتيجية الشركة التوسعية وتنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضورها في مجال صناعة البتروكيماويات في أمريكا الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات.