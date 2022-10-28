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إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 244.98 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 244.98 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:22 AM

إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 244.98 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,750
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,820
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,028
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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