إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 244.98 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و202 ألف و241 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.