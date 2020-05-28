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شاهد .. "تنمية الأفلاج" تطلق مبادرة "وطهر بيتي" للتباعد بين المصلين

بوضع الملصقات الإرشادية ورفع المصاحف عن الأرفف بجوامع "ليلى"

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "وطهر بيتي" بوضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين ورفع المصاحف عن الأرفف في جميع مساجد "ليلى".

وتأتي المبادرة بالتعاون مع إدارة مساجد الأفلاج يقوم خلالها ٣٥ متطوعاً من الفرق الكشفية وفريق بناء التطوعي التابعة للجنة الأفلاج على مدار ثلاثة أيام بتغطية جميع مساجد وجوامع ليلى بوضع ملصقات للتباعد بين المصلين، وفقاً للإجراءات التي تؤكد ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وفراغ بمقدار صف لكل صفين، ورفع المصاحف.

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شاهد .. "تنمية الأفلاج" تطلق مبادرة "وطهر بيتي" للتباعد بين المصلين
سبق

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "وطهر بيتي" بوضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين ورفع المصاحف عن الأرفف في جميع مساجد "ليلى".

وتأتي المبادرة بالتعاون مع إدارة مساجد الأفلاج يقوم خلالها ٣٥ متطوعاً من الفرق الكشفية وفريق بناء التطوعي التابعة للجنة الأفلاج على مدار ثلاثة أيام بتغطية جميع مساجد وجوامع ليلى بوضع ملصقات للتباعد بين المصلين، وفقاً للإجراءات التي تؤكد ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وفراغ بمقدار صف لكل صفين، ورفع المصاحف.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:05 PM

شاهد .. "تنمية الأفلاج" تطلق مبادرة "وطهر بيتي" للتباعد بين المصلين

بوضع الملصقات الإرشادية ورفع المصاحف عن الأرفف بجوامع "ليلى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "وطهر بيتي" بوضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين ورفع المصاحف عن الأرفف في جميع مساجد "ليلى".

وتأتي المبادرة بالتعاون مع إدارة مساجد الأفلاج يقوم خلالها ٣٥ متطوعاً من الفرق الكشفية وفريق بناء التطوعي التابعة للجنة الأفلاج على مدار ثلاثة أيام بتغطية جميع مساجد وجوامع ليلى بوضع ملصقات للتباعد بين المصلين، وفقاً للإجراءات التي تؤكد ترك مسافة بين كل مُصلٍّ بمقدار مترين، وفراغ بمقدار صف لكل صفين، ورفع المصاحف.

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