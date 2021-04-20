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"حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان

لا يؤثر في استحقاق المعاش كون أحد أفرادها يقيم خارج المدينة للدراسة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في حال ‏ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في معاش ‎الضمان الاجتماعي؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وقالت "حقوق الإنسان" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": في حال كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وأضافت الهيئة: إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وشددت على أن العقوبة ستكون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

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"حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في حال ‏ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في معاش ‎الضمان الاجتماعي؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وقالت "حقوق الإنسان" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": في حال كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وأضافت الهيئة: إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وشددت على أن العقوبة ستكون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:36 PM

"حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان

لا يؤثر في استحقاق المعاش كون أحد أفرادها يقيم خارج المدينة للدراسة

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ذياب الشمري - الرياض
0
674

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في حال ‏ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في معاش ‎الضمان الاجتماعي؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وقالت "حقوق الإنسان" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": في حال كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وأضافت الهيئة: إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وشددت على أن العقوبة ستكون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

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