المسحل يتسلم كرة النهائي من رئيس الآسيوي كذكرى لأسرع هدف في نهائي الأبطال

رئيس اتحاد القدم يهدي الكرة للاعب الهلال "ناصر الدوسري"

تسلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الكرة التي انطلقت بها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي جمعت ممثل الوطن الهلال مع بوهانج الكوري الجنوبي واحتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الثلاثاء الماضي، وسجّل من خلالها لاعب الهلال والمنتخب السعودي ناصر الدوسري الهدف الأول، والذي اعتبر أسرع هدف في نهائيات البطولة الآسيوية.

وأعرب المسحل عن شكره وتقديره لهذه اللفتة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، معربًا عن سعادته البالغة بنجاح استضافة المملكة للمراحل النهائية والمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا 2021.

وأوضح المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بإهداء هذه الكرة للاعب ناصر الدوسري تكريمًا له لدخوله تاريخ نهائيات البطولة بعد تسجيله الهدف الأسرع عند الثانية السادسة عشرة من الشوط الأول.

ومن المقرر أن يتم التنسيق خلال الأيام القادمة بين الاتحاد السعودي ونادي الهلال لتسليم الكرة للاعب ناصر الدوسري.

