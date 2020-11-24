النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم

بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان

قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.

وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.

الصين إطلاق صاروخ

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم
سبق

قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.

وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:25 AM

الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم

بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
221

قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.

وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,505

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة