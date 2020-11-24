الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر.. صباح اليوم

بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان

قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي الصيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارًا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.

وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.