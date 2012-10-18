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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ30

قال: للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي عبر البوابة الإلكترونية للمعهد

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحمَلة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات؛ وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442/ 1443هـ؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ30
سبق

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحمَلة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات؛ وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442/ 1443هـ؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
10:45 AM

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ30

قال: للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي عبر البوابة الإلكترونية للمعهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحمَلة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات؛ وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442/ 1443هـ؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

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