"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.
"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-30
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
03:35 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
05:50 PM
"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.