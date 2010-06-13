النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.

وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة
سبق

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.

وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:22 PM

لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,552

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.

وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,687
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,519
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,452
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,316

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة