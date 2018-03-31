كورونا في المملكة.. "الصحة" تجدد التحذير من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

حذرت "الصحة" من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (585) حالة مؤكدة وتعافي (369) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5255) حالة منها (693) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (390007) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (378083) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل (6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6669) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (60732) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.