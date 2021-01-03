تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف

يضم 17 عيادة واثنتين لليزر ووحدة تصحيح للنظر

بدأ اليوم الأحد تشغيل مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول مركز متخصص بالعيون على مستوى المحافظة.

ويضم المركز الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمرضى العيون: سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصريات، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ويساهم المركز باكتمال إنشائه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية والطبية المتميزة، في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف.

يذكر أن مركز العيون التخصصي يضاف إلى المشروعات التخصصية التي أُنجزت بتخصصي الطائف، من مركز الأورام ووحدة القسطرة القلبية الذي سيتم من خلاله تحويله لمركز للقلب.