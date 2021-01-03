النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف

يضم 17 عيادة واثنتين لليزر ووحدة تصحيح للنظر

بدأ اليوم الأحد تشغيل مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول مركز متخصص بالعيون على مستوى المحافظة.

ويضم المركز الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمرضى العيون: سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصريات، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ويساهم المركز باكتمال إنشائه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية والطبية المتميزة، في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف.

يذكر أن مركز العيون التخصصي يضاف إلى المشروعات التخصصية التي أُنجزت بتخصصي الطائف، من مركز الأورام ووحدة القسطرة القلبية الذي سيتم من خلاله تحويله لمركز للقلب.

مركز العيون التخصصي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف
سبق

بدأ اليوم الأحد تشغيل مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول مركز متخصص بالعيون على مستوى المحافظة.

ويضم المركز الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمرضى العيون: سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصريات، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ويساهم المركز باكتمال إنشائه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية والطبية المتميزة، في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف.

يذكر أن مركز العيون التخصصي يضاف إلى المشروعات التخصصية التي أُنجزت بتخصصي الطائف، من مركز الأورام ووحدة القسطرة القلبية الذي سيتم من خلاله تحويله لمركز للقلب.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:35 PM

تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف

يضم 17 عيادة واثنتين لليزر ووحدة تصحيح للنظر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
99

بدأ اليوم الأحد تشغيل مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول مركز متخصص بالعيون على مستوى المحافظة.

ويضم المركز الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمرضى العيون: سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصريات، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ويساهم المركز باكتمال إنشائه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية والطبية المتميزة، في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف.

يذكر أن مركز العيون التخصصي يضاف إلى المشروعات التخصصية التي أُنجزت بتخصصي الطائف، من مركز الأورام ووحدة القسطرة القلبية الذي سيتم من خلاله تحويله لمركز للقلب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,068
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة