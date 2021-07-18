أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة عسير

طبقاً لتنبيه المركز الوطني للأرصاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.