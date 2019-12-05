ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة.

فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة.

القنفذة.. العثور على شخص مشنوقاً داخل مزرعة هادي العصيمي سبق 2019-12-05 فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة. وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة. ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 01:33 PM

القنفذة.. العثور على شخص مشنوقاً داخل مزرعة الشرطة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً في الحيثيات





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فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة.

ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.