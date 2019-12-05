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القنفذة.. العثور على شخص مشنوقاً داخل مزرعة

الشرطة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً في الحيثيات

فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة.

ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

القنفذة الجهات الأمنية شرطة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنفذة.. العثور على شخص مشنوقاً داخل مزرعة
سبق

فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة.

ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:33 PM

القنفذة.. العثور على شخص مشنوقاً داخل مزرعة

الشرطة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً في الحيثيات

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هادي العصيمي - القنفذة
0
4,756

فتحت شرطة محافظة القنفذة تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية شخص وجد مشنوقاً داخل مزرعة مهجورة في أحد المراكز شرقي المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص مشنوقاً بواسطة حبل لف حول رقبته داخل إحدى المزارع في أحد المراكز شرقي محافظة القنفذة.

ومن جانبه، تولى المخفر التابع لشرطة محافظة القنفذة التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

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