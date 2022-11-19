النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر: الأمن يوقف امرأة تحرشت بمرتادي كورنيش جدة

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وكان مقطع فيديو متداولًا أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.

الجهات الأمنية كورنيش جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر: الأمن يوقف امرأة تحرشت بمرتادي كورنيش جدة
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وكان مقطع فيديو متداولًا أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
06:47 PM

مصادر: الأمن يوقف امرأة تحرشت بمرتادي كورنيش جدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,252

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وكان مقطع فيديو متداولًا أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,447
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,125

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة