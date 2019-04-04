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"بلدية خليص" تزيل حظائر المواشي العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني

"الصبحي" شدَّد على خطورة الإبل السائبة والأغنام بجوار المخططات السكنية

نفَّذت بلدية محافظة خليص - ممثلة في قسم صحة البيئة وقسم الحركة - أمس الأربعاء حملة على حظائر المواشي العشوائية داخل النطاق العمراني بمشاركة الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن إزالة العديد من حظائر المواشي العشوائية التي كانت تتمركز داخل النطاق العمراني.

جاء ذلك في إطار المحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري في المحافظة نظرًا لما تسببه تلك الحظائر العشوائية من انبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والبعوض.

وأكد رئيس بلدية خليص، المهندس عماد بن عيد الصبحي، لـ"سبق" أنه تم تنبيه أصحاب الحظائر بعدم عملها داخل النطاق العمراني، مشددًا على خطورة الإبل السائبة والأغنام بجوار المخططات السكنية والأحياء، ولافتًا إلى أن البلدية لن تألو جهدًا في إزالة الحظائر العشوائية في سبيل المحافظة على سلامة السكان.

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"بلدية خليص" تزيل حظائر المواشي العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني
سبق

نفَّذت بلدية محافظة خليص - ممثلة في قسم صحة البيئة وقسم الحركة - أمس الأربعاء حملة على حظائر المواشي العشوائية داخل النطاق العمراني بمشاركة الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن إزالة العديد من حظائر المواشي العشوائية التي كانت تتمركز داخل النطاق العمراني.

جاء ذلك في إطار المحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري في المحافظة نظرًا لما تسببه تلك الحظائر العشوائية من انبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والبعوض.

وأكد رئيس بلدية خليص، المهندس عماد بن عيد الصبحي، لـ"سبق" أنه تم تنبيه أصحاب الحظائر بعدم عملها داخل النطاق العمراني، مشددًا على خطورة الإبل السائبة والأغنام بجوار المخططات السكنية والأحياء، ولافتًا إلى أن البلدية لن تألو جهدًا في إزالة الحظائر العشوائية في سبيل المحافظة على سلامة السكان.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
12:21 AM

"بلدية خليص" تزيل حظائر المواشي العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني

"الصبحي" شدَّد على خطورة الإبل السائبة والأغنام بجوار المخططات السكنية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت بلدية محافظة خليص - ممثلة في قسم صحة البيئة وقسم الحركة - أمس الأربعاء حملة على حظائر المواشي العشوائية داخل النطاق العمراني بمشاركة الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن إزالة العديد من حظائر المواشي العشوائية التي كانت تتمركز داخل النطاق العمراني.

جاء ذلك في إطار المحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري في المحافظة نظرًا لما تسببه تلك الحظائر العشوائية من انبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والبعوض.

وأكد رئيس بلدية خليص، المهندس عماد بن عيد الصبحي، لـ"سبق" أنه تم تنبيه أصحاب الحظائر بعدم عملها داخل النطاق العمراني، مشددًا على خطورة الإبل السائبة والأغنام بجوار المخططات السكنية والأحياء، ولافتًا إلى أن البلدية لن تألو جهدًا في إزالة الحظائر العشوائية في سبيل المحافظة على سلامة السكان.

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