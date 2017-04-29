"أمانة نجران" تنجز 97% من مشروع سفلتة وإنارة 8 أحياء

تشديد على سرعة استكمال المشروعات وفقاً لأعلى معايير الجودة

أنهت أمانة منطقة نجران 97% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في 8 أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشدداً على المقاولين بسرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسب الإنجاز وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في أحياء نهيقة، الحصين، رجلا، الفاجي، آل منيف، المعامر، الشرفة، حي فواز، بنسبة إنجاز بلغت 97%.