أعلن الأمريكي بيل جيتس، رئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، أنه سيخضع للتطعيم علناً حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح. وسبق "جيتس" في اتخاذ مثل هذا القرار، رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون "بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما". وقال "جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت": "سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري (...) سآخذ اللقاح بشكل علني؛ لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى". وحذر، في حواره أمس الأحد مع قناة "CNN" التلفزيونية الأمريكية، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء. وقال: مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلاً عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة"؛ بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا "جيتس" إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات". وسبق لـ"جيتس" أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير، لكن، لحسن الحظ، يقول الثري الأمريكي، "لم نتعرض إلى الحالة القصوى للوباء" الحالي، غير أنه فوجئ بكون "التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة والعالم جاءت أكبر بكثير من التوقعات التي أعلنتها قبل 5 سنوات" على حد قوله. وكان بيل جيتس، قد أعلن قبل أسابيع أن وباء جديدا ينتظر البشرية بعد نحو ثلاث سنوات، لكنه قد يتأخر، برأيه، إلى نحو 20 عاماً. جدير بالذكر أن وباء "كورونا" قتل 290 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها حتى الآن.

"جيتس": سأتلقى لقاح "كورونا" علناً.. الأشهر المقبلة صعبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-14 أعلن الأمريكي بيل جيتس، رئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، أنه سيخضع للتطعيم علناً حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.



وسبق "جيتس" في اتخاذ مثل هذا القرار، رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون "بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما".



وقال "جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت": "سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري (...) سآخذ اللقاح بشكل علني؛ لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى".



وحذر، في حواره أمس الأحد مع قناة "CNN" التلفزيونية الأمريكية، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء.



وقال: مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلاً عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة"؛ بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.



ودعا "جيتس" إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات".



وسبق لـ"جيتس" أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير، لكن، لحسن الحظ، يقول الثري الأمريكي، "لم نتعرض إلى الحالة القصوى للوباء" الحالي، غير أنه فوجئ بكون "التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة والعالم جاءت أكبر بكثير من التوقعات التي أعلنتها قبل 5 سنوات" على حد قوله.



وكان بيل جيتس، قد أعلن قبل أسابيع أن وباء جديدا ينتظر البشرية بعد نحو ثلاث سنوات، لكنه قد يتأخر، برأيه، إلى نحو 20 عاماً.



جدير بالذكر أن وباء "كورونا" قتل 290 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها حتى الآن.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 02:15 PM

"جيتس": سأتلقى لقاح "كورونا" علناً.. الأشهر المقبلة صعبة دعا إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي





A A A





2 مشاركة

أعلن الأمريكي بيل جيتس، رئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، أنه سيخضع للتطعيم علناً حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.



وسبق "جيتس" في اتخاذ مثل هذا القرار، رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون "بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما".



وقال "جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت": "سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري (...) سآخذ اللقاح بشكل علني؛ لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى".



وحذر، في حواره أمس الأحد مع قناة "CNN" التلفزيونية الأمريكية، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء.



وقال: مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلاً عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة"؛ بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.



ودعا "جيتس" إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات".



وسبق لـ"جيتس" أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير، لكن، لحسن الحظ، يقول الثري الأمريكي، "لم نتعرض إلى الحالة القصوى للوباء" الحالي، غير أنه فوجئ بكون "التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة والعالم جاءت أكبر بكثير من التوقعات التي أعلنتها قبل 5 سنوات" على حد قوله.



وكان بيل جيتس، قد أعلن قبل أسابيع أن وباء جديدا ينتظر البشرية بعد نحو ثلاث سنوات، لكنه قد يتأخر، برأيه، إلى نحو 20 عاماً.



جدير بالذكر أن وباء "كورونا" قتل 290 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها حتى الآن.