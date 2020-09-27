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"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 78 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 78 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536028 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8704 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

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"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 78 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 78 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536028 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8704 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
03:40 PM

"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 78 خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
9,653

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 78 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536028 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8704 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

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