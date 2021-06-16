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أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر

استعدادًا للمشاركة في كأس العرب

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
11:51 PM

أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر

استعدادًا للمشاركة في كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

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