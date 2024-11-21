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لقاء عفوي بين نائب أمير العاصمة وتركي آل الشيخ بمعرض الرياض للسيارات

دعا وسائل الإعلام لإبراز الجمال الذي تعيشه في موسمها الاستثنائي

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أن الرياض الآن تشهد أوج ازدهارها، مشددًا في هذا الصدد على المتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أولًا بأول لإنجاح فعاليات موسم الرياض.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح معرض الرياض للسيارات بالجنادرية. اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض خلال جولة قام بها برفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ: "متابعة سيدي ولي العهد أولًا بأول لكل صغيرة وكبيرة ولولا الله ثم هو لما نجح هذا الموسم، فهو صاحب الفكرة والسيناريو والإخراج".

ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن وسائل الإعلام لإبراز الجمال الذي تعيشه العاصمة الرياض في موسمها الاستثنائي قائلاً: "عليكم واجب أن تظهروا كل هذا الجمال الذي تشهده الرياض الآن".

وعما تمثله سعادة الناس وعشاق السيارات في هذا الحدث العالمي قال نائب أمير الرياض: "يمثل بداية المستقبل وتستطيع أن تلاحظ على وجوه الحاضرين للمعرض مدى سعادتهم بوجود هذا الحدث الكبير في الشرق الأوسط، مشيرًا أن الرياض تشهد الآن أوج ازدهارها".

من جهته نوه تركي آل الشيخ، بدعم نائب أمير الرياض لفعاليات موسم الرياض بقوله: "أريد أَن أقول كلمة للتاريخ ما كنا نستطيع القيام بربع هذا الشيء، طبعًا لولا توفيق الله ثم دعم مولاي الملك سلمان وسيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووقفة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي سخّر مكتبه 24 ساعة في كل شيء لإنجاح فعاليات الموسم".

نائب أمير منطقة الرياض موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقاء عفوي بين نائب أمير العاصمة وتركي آل الشيخ بمعرض الرياض للسيارات
سبق

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أن الرياض الآن تشهد أوج ازدهارها، مشددًا في هذا الصدد على المتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أولًا بأول لإنجاح فعاليات موسم الرياض.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح معرض الرياض للسيارات بالجنادرية. اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض خلال جولة قام بها برفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ: "متابعة سيدي ولي العهد أولًا بأول لكل صغيرة وكبيرة ولولا الله ثم هو لما نجح هذا الموسم، فهو صاحب الفكرة والسيناريو والإخراج".

ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن وسائل الإعلام لإبراز الجمال الذي تعيشه العاصمة الرياض في موسمها الاستثنائي قائلاً: "عليكم واجب أن تظهروا كل هذا الجمال الذي تشهده الرياض الآن".

وعما تمثله سعادة الناس وعشاق السيارات في هذا الحدث العالمي قال نائب أمير الرياض: "يمثل بداية المستقبل وتستطيع أن تلاحظ على وجوه الحاضرين للمعرض مدى سعادتهم بوجود هذا الحدث الكبير في الشرق الأوسط، مشيرًا أن الرياض تشهد الآن أوج ازدهارها".

من جهته نوه تركي آل الشيخ، بدعم نائب أمير الرياض لفعاليات موسم الرياض بقوله: "أريد أَن أقول كلمة للتاريخ ما كنا نستطيع القيام بربع هذا الشيء، طبعًا لولا توفيق الله ثم دعم مولاي الملك سلمان وسيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووقفة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي سخّر مكتبه 24 ساعة في كل شيء لإنجاح فعاليات الموسم".

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:01 PM

لقاء عفوي بين نائب أمير العاصمة وتركي آل الشيخ بمعرض الرياض للسيارات

دعا وسائل الإعلام لإبراز الجمال الذي تعيشه في موسمها الاستثنائي

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
8,664

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أن الرياض الآن تشهد أوج ازدهارها، مشددًا في هذا الصدد على المتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أولًا بأول لإنجاح فعاليات موسم الرياض.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح معرض الرياض للسيارات بالجنادرية. اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض خلال جولة قام بها برفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ: "متابعة سيدي ولي العهد أولًا بأول لكل صغيرة وكبيرة ولولا الله ثم هو لما نجح هذا الموسم، فهو صاحب الفكرة والسيناريو والإخراج".

ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن وسائل الإعلام لإبراز الجمال الذي تعيشه العاصمة الرياض في موسمها الاستثنائي قائلاً: "عليكم واجب أن تظهروا كل هذا الجمال الذي تشهده الرياض الآن".

وعما تمثله سعادة الناس وعشاق السيارات في هذا الحدث العالمي قال نائب أمير الرياض: "يمثل بداية المستقبل وتستطيع أن تلاحظ على وجوه الحاضرين للمعرض مدى سعادتهم بوجود هذا الحدث الكبير في الشرق الأوسط، مشيرًا أن الرياض تشهد الآن أوج ازدهارها".

من جهته نوه تركي آل الشيخ، بدعم نائب أمير الرياض لفعاليات موسم الرياض بقوله: "أريد أَن أقول كلمة للتاريخ ما كنا نستطيع القيام بربع هذا الشيء، طبعًا لولا توفيق الله ثم دعم مولاي الملك سلمان وسيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووقفة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي سخّر مكتبه 24 ساعة في كل شيء لإنجاح فعاليات الموسم".

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