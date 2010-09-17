سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية. وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم". ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

استهداف صاروخي لمحطة طاقة كهربائية في كابول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-16 سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.



وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 09:18 PM

استهداف صاروخي لمحطة طاقة كهربائية في كابول سقطت بالقرب منها دون خسائر بشرية





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سقطت عدة صواريخ اليوم (الخميس) على منطقة شمال غرب العاصمة كابل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.



وبين شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.