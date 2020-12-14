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مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض يسحب كتلة باردة خلال الفترة القادمة

رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقاً نحو غرب البلاد.

وطبقاً لوسائل إعلام مصرية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض يسحب كتلة باردة من إمداد المرتفع السيبيري؛ ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

هيئة الأرصاد الجوية مصر

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مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض يسحب كتلة باردة خلال الفترة القادمة
سبق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقاً نحو غرب البلاد.

وطبقاً لوسائل إعلام مصرية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض يسحب كتلة باردة من إمداد المرتفع السيبيري؛ ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
04:57 PM

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض يسحب كتلة باردة خلال الفترة القادمة

رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقاً نحو غرب البلاد.

وطبقاً لوسائل إعلام مصرية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض يسحب كتلة باردة من إمداد المرتفع السيبيري؛ ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

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