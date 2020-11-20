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بالفيديو.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

قال: فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون لم تغطها الإيرادات النفطية العام الماضي أو الحالي

كشف وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر مع تحسن الدورة الاقتصادية للدولة وزوال أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي، والذي تطرق فيه إلى الكثير من الملفات: "موضوع رفع الضريبة المضافة تشكل هاجسًا لكل أسرة ولكل بيت ولكل فرد"، مشيرًا في هذا الصدد بما وصف به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرار رفع الضريبة إلى أنه كان قرارًا مؤلمًا.

وأضاف وزير الإعلام المكلف: "دعونا نتحدث بصراحة، قرار رفع الضريبة لم يتخذ بسهولة، وكان خيارًا صعبًا جدًا، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال! وإضافة لها لدينا التزامات أخرى مثل تشغيل المستشفيات وصيانة طرق ومدارس ودعم اجتماعي ومشروعات بينية تحتية وطموحات، وهذه المبالغ كلها يجب الالتزام بها، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب، ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار".

ولفت "القصبي" إلى أن إيرادات الدولة من النفط وغير النفط، مشيرًا إلى أن إيرادات النفط العام الماضي أو خلال هذا العام لم تغط الرواتب، لم يصل 420 مليارًا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك ورسوم ضريبة التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، وهذه بمجملها وضعت حزمة من الإيرادات غير النفطية.

واستدرك الوزير القصبي في ختام تصريحه: "لكن تفاءلوا مستقبلاً -إن شاء الله- أن تتحسن الدورة الاقتصادية، وتعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، وقرار رفع الضريبة المضافة مثل أي قرار آخر، يراجع عندما تنتهي هذه الأزمة، بإذن الله".

المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي وزير الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر
سبق

كشف وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر مع تحسن الدورة الاقتصادية للدولة وزوال أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي، والذي تطرق فيه إلى الكثير من الملفات: "موضوع رفع الضريبة المضافة تشكل هاجسًا لكل أسرة ولكل بيت ولكل فرد"، مشيرًا في هذا الصدد بما وصف به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرار رفع الضريبة إلى أنه كان قرارًا مؤلمًا.

وأضاف وزير الإعلام المكلف: "دعونا نتحدث بصراحة، قرار رفع الضريبة لم يتخذ بسهولة، وكان خيارًا صعبًا جدًا، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال! وإضافة لها لدينا التزامات أخرى مثل تشغيل المستشفيات وصيانة طرق ومدارس ودعم اجتماعي ومشروعات بينية تحتية وطموحات، وهذه المبالغ كلها يجب الالتزام بها، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب، ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار".

ولفت "القصبي" إلى أن إيرادات الدولة من النفط وغير النفط، مشيرًا إلى أن إيرادات النفط العام الماضي أو خلال هذا العام لم تغط الرواتب، لم يصل 420 مليارًا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك ورسوم ضريبة التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، وهذه بمجملها وضعت حزمة من الإيرادات غير النفطية.

واستدرك الوزير القصبي في ختام تصريحه: "لكن تفاءلوا مستقبلاً -إن شاء الله- أن تتحسن الدورة الاقتصادية، وتعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، وقرار رفع الضريبة المضافة مثل أي قرار آخر، يراجع عندما تنتهي هذه الأزمة، بإذن الله".

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:52 AM

بالفيديو.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

قال: فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون لم تغطها الإيرادات النفطية العام الماضي أو الحالي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
2,236

كشف وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر مع تحسن الدورة الاقتصادية للدولة وزوال أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي، والذي تطرق فيه إلى الكثير من الملفات: "موضوع رفع الضريبة المضافة تشكل هاجسًا لكل أسرة ولكل بيت ولكل فرد"، مشيرًا في هذا الصدد بما وصف به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرار رفع الضريبة إلى أنه كان قرارًا مؤلمًا.

وأضاف وزير الإعلام المكلف: "دعونا نتحدث بصراحة، قرار رفع الضريبة لم يتخذ بسهولة، وكان خيارًا صعبًا جدًا، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال! وإضافة لها لدينا التزامات أخرى مثل تشغيل المستشفيات وصيانة طرق ومدارس ودعم اجتماعي ومشروعات بينية تحتية وطموحات، وهذه المبالغ كلها يجب الالتزام بها، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب، ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار".

ولفت "القصبي" إلى أن إيرادات الدولة من النفط وغير النفط، مشيرًا إلى أن إيرادات النفط العام الماضي أو خلال هذا العام لم تغط الرواتب، لم يصل 420 مليارًا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك ورسوم ضريبة التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، وهذه بمجملها وضعت حزمة من الإيرادات غير النفطية.

واستدرك الوزير القصبي في ختام تصريحه: "لكن تفاءلوا مستقبلاً -إن شاء الله- أن تتحسن الدورة الاقتصادية، وتعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، وقرار رفع الضريبة المضافة مثل أي قرار آخر، يراجع عندما تنتهي هذه الأزمة، بإذن الله".

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