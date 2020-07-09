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تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران"

صاحبها أشاد بنقل المعاناة للجهات المعنية والاستجابة السريعة من الأخيرة

شرعت الجهات المعنية بترميم حفر وطبقة متهالكة في طبقة أسفلت في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات، وذلك تجاوبًا مع ما نشر بعنوان: "سبق" حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران".

حيث قامت الجهة المعنية يوم أمس بردم الحفر ووضع طبقة جديدة من الأسفلت، بعد تسببها أول أمس بتلف إطار مركبة بعد أن حاول المواطن عبدالعزيز الوهاس تداركها، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، وتوقفه حيث شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وقدم "الوهاس" شكره لصحيفة "سبق" في نقل المعاناة للجهات المعنية، وكذلك للتجاوب السريع من الجهة المعنية وردم الحفر حتى لا تتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران"
سبق

شرعت الجهات المعنية بترميم حفر وطبقة متهالكة في طبقة أسفلت في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات، وذلك تجاوبًا مع ما نشر بعنوان: "سبق" حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران".

حيث قامت الجهة المعنية يوم أمس بردم الحفر ووضع طبقة جديدة من الأسفلت، بعد تسببها أول أمس بتلف إطار مركبة بعد أن حاول المواطن عبدالعزيز الوهاس تداركها، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، وتوقفه حيث شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وقدم "الوهاس" شكره لصحيفة "سبق" في نقل المعاناة للجهات المعنية، وكذلك للتجاوب السريع من الجهة المعنية وردم الحفر حتى لا تتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:18 AM

تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران"

صاحبها أشاد بنقل المعاناة للجهات المعنية والاستجابة السريعة من الأخيرة

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سعود الدعجاني - الرياض
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شرعت الجهات المعنية بترميم حفر وطبقة متهالكة في طبقة أسفلت في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات، وذلك تجاوبًا مع ما نشر بعنوان: "سبق" حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران".

حيث قامت الجهة المعنية يوم أمس بردم الحفر ووضع طبقة جديدة من الأسفلت، بعد تسببها أول أمس بتلف إطار مركبة بعد أن حاول المواطن عبدالعزيز الوهاس تداركها، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، وتوقفه حيث شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وقدم "الوهاس" شكره لصحيفة "سبق" في نقل المعاناة للجهات المعنية، وكذلك للتجاوب السريع من الجهة المعنية وردم الحفر حتى لا تتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

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