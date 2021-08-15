صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-15 صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 11:38 PM

اخر تعديل 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:08 AM

القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.