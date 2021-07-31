النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية "آمنة".. قائمة نرويجية تستثني المملكة من نصائح السفر العالمية

قرار يسري مفعوله ابتداء من غد بعد تقييم أسبوعي عن وضع Covid-19

وضعت وزارة الخارجية النرويجية، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وأضاف بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية "آمنة".. قائمة نرويجية تستثني المملكة من نصائح السفر العالمية
سبق

وضعت وزارة الخارجية النرويجية، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وأضاف بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
12:37 PM

السعودية "آمنة".. قائمة نرويجية تستثني المملكة من نصائح السفر العالمية

قرار يسري مفعوله ابتداء من غد بعد تقييم أسبوعي عن وضع Covid-19

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,675

وضعت وزارة الخارجية النرويجية، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وأضاف بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة