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بالتزامن مع اليوم العالمي.. جمعية العلاج الطبيعي تنظم مؤتمراً علمياً سبتمبر المقبل

يضم نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم

تنظم الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي مؤتمرها الثالث، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر المقبل في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يوافق ٨ سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي البراتي إن نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين سيشاركون في هذا المؤتمر بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تمتد على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسات الحوار وعرض الملصقات العلمية.

من جانبها أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني، إلى أن من أهم محاور المؤتمر والذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كذلك سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية، ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، صحة المرأة، الأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، الأمراض العصبية، أمراض القلب والجهاز التنفسي، أمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.

وأضافت الدكتورة رفيف أن اللجنة العلمية للمؤتمر بدأت باستقبال الأبحاث والملصقات العلمية التي ستعرض، كما دعت جميع ممارسي العلاجي الطبيعي من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل من الممارسين الصحيين للمشاركة بأبحاثهم العلمية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.physioconference.com.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود والحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالتزامن مع اليوم العالمي.. جمعية العلاج الطبيعي تنظم مؤتمراً علمياً سبتمبر المقبل
سبق

تنظم الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي مؤتمرها الثالث، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر المقبل في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يوافق ٨ سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي البراتي إن نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين سيشاركون في هذا المؤتمر بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تمتد على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسات الحوار وعرض الملصقات العلمية.

من جانبها أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني، إلى أن من أهم محاور المؤتمر والذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كذلك سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية، ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، صحة المرأة، الأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، الأمراض العصبية، أمراض القلب والجهاز التنفسي، أمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.

وأضافت الدكتورة رفيف أن اللجنة العلمية للمؤتمر بدأت باستقبال الأبحاث والملصقات العلمية التي ستعرض، كما دعت جميع ممارسي العلاجي الطبيعي من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل من الممارسين الصحيين للمشاركة بأبحاثهم العلمية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.physioconference.com.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود والحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
02:35 PM

بالتزامن مع اليوم العالمي.. جمعية العلاج الطبيعي تنظم مؤتمراً علمياً سبتمبر المقبل

يضم نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي مؤتمرها الثالث، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر المقبل في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يوافق ٨ سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي البراتي إن نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين سيشاركون في هذا المؤتمر بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تمتد على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جلسات الحوار وعرض الملصقات العلمية.

من جانبها أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني، إلى أن من أهم محاور المؤتمر والذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كذلك سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية، ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، صحة المرأة، الأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، الأمراض العصبية، أمراض القلب والجهاز التنفسي، أمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.

وأضافت الدكتورة رفيف أن اللجنة العلمية للمؤتمر بدأت باستقبال الأبحاث والملصقات العلمية التي ستعرض، كما دعت جميع ممارسي العلاجي الطبيعي من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل من الممارسين الصحيين للمشاركة بأبحاثهم العلمية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.physioconference.com.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود والحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات.

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