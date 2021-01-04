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مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

يشرف عليها أطباء استشاريون وتهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى

بدأ مركز الأسنان التخصصي بالطائف بتشغيل 5 عيادات تخصصية تعمل بالدوام الممتد من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء بالمرحلة الأولى.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذه العيادات يشرف عليها أطباء استشاريون وتشمل عيادات الأطفال والتركيبات والجراحة وعلاج الجذور والأعصاب وطب الأسرة والمجتمع.

وبيّن "الحميدان" أن هذا الإجراء يهدف إلى التقليل من قوائم الانتظار وتحسين تجربة المريض، وأيضًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى وطالبي الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة امتداد لعيادات الدوام الممتد بالمراكز الصحية وعددها 18 عيادة.

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مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار
سبق

بدأ مركز الأسنان التخصصي بالطائف بتشغيل 5 عيادات تخصصية تعمل بالدوام الممتد من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء بالمرحلة الأولى.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذه العيادات يشرف عليها أطباء استشاريون وتشمل عيادات الأطفال والتركيبات والجراحة وعلاج الجذور والأعصاب وطب الأسرة والمجتمع.

وبيّن "الحميدان" أن هذا الإجراء يهدف إلى التقليل من قوائم الانتظار وتحسين تجربة المريض، وأيضًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى وطالبي الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة امتداد لعيادات الدوام الممتد بالمراكز الصحية وعددها 18 عيادة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
09:11 PM
اخر تعديل
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:10 PM

مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

يشرف عليها أطباء استشاريون وتهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بدأ مركز الأسنان التخصصي بالطائف بتشغيل 5 عيادات تخصصية تعمل بالدوام الممتد من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء بالمرحلة الأولى.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذه العيادات يشرف عليها أطباء استشاريون وتشمل عيادات الأطفال والتركيبات والجراحة وعلاج الجذور والأعصاب وطب الأسرة والمجتمع.

وبيّن "الحميدان" أن هذا الإجراء يهدف إلى التقليل من قوائم الانتظار وتحسين تجربة المريض، وأيضًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى وطالبي الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة امتداد لعيادات الدوام الممتد بالمراكز الصحية وعددها 18 عيادة.

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