ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب. وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".

تقديم عريضة مساءلة عزل "ترامب" الاثنين المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-09 ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب.



وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 11:36 PM

تقديم عريضة مساءلة عزل "ترامب" الاثنين المقبل تمثل 180 عضوًا في مجلس النواب





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ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب.



وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".