النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقديم عريضة مساءلة عزل "ترامب" الاثنين المقبل

تمثل 180 عضوًا في مجلس النواب

ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".

الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تقديم عريضة مساءلة عزل "ترامب" الاثنين المقبل
سبق

ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:36 PM

تقديم عريضة مساءلة عزل "ترامب" الاثنين المقبل

تمثل 180 عضوًا في مجلس النواب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,461

ذكر النائب تيد ليو، اليوم (السبت)، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمون تشريعًا الاثنين المقبل يحث على عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال "ليو"، الذي كان مشاركًا نشطًا في محاكمة "ترامب" في مجلس النواب في ديسمبر 2019: "إن هناك الآن 180 عضوًا سيقدمون عريضة واحدة جديدة للمساءلة بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي من قِبل أنصار ترامب"، وفقًا لـ "رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة