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البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر
سبق

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
06:24 PM

البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
13,169

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.

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