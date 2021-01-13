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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب

مجلس النواب سيصوِّت رسمياً على اتهامه بالتحريض على العنف

أكد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترمب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أبلغ ماكونيل مساعديه بأنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات؛ تستوجب عزله، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

من جهته، قال جون كاتكو، العضو الجمهوري في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إنه سيصوّت لمساءلة ترامب فيما يتصل بأحداث مبنى الكابيتول، وفق ما أفاد موقع سيراكيوز الإخباري الذي نقل عن بيان صدر عن كاتكو.

يُشار إلى أن مجلس النواب يصوّت الأربعاء على اتهام ترامب رسميًّا بالتحريض على العنف ضد البلاد، بحسب الصحيفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب
سبق

أكد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترمب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أبلغ ماكونيل مساعديه بأنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات؛ تستوجب عزله، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

من جهته، قال جون كاتكو، العضو الجمهوري في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إنه سيصوّت لمساءلة ترامب فيما يتصل بأحداث مبنى الكابيتول، وفق ما أفاد موقع سيراكيوز الإخباري الذي نقل عن بيان صدر عن كاتكو.

يُشار إلى أن مجلس النواب يصوّت الأربعاء على اتهام ترامب رسميًّا بالتحريض على العنف ضد البلاد، بحسب الصحيفة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
01:47 AM
اخر تعديل
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
02:40 AM

زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب

مجلس النواب سيصوِّت رسمياً على اتهامه بالتحريض على العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترمب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أبلغ ماكونيل مساعديه بأنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات؛ تستوجب عزله، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

من جهته، قال جون كاتكو، العضو الجمهوري في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إنه سيصوّت لمساءلة ترامب فيما يتصل بأحداث مبنى الكابيتول، وفق ما أفاد موقع سيراكيوز الإخباري الذي نقل عن بيان صدر عن كاتكو.

يُشار إلى أن مجلس النواب يصوّت الأربعاء على اتهام ترامب رسميًّا بالتحريض على العنف ضد البلاد، بحسب الصحيفة.

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