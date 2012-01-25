أكثر من 655 ألف مستفيد من خدمة الاستعلام عن حالة الدعوى عبر "معين"

يأتي ذلك استمراراً في تيسير إجراءات العمل القضائي في محاكم ديوان المظالم

قدمت منصة معين الإلكترونية خدماتها لأكثر من 655 ألف مستفيد من خدمة الاستعلام عن حالة الدعوى بديوان المظالم، وذلك منذ إطلاق الخدمة بتاريخ 6 / 6 / 1437 هـ.

يأتي ذلك استمراراً في تيسير إجراءات العمل القضائي في محاكم ديوان المظالم، وتحولها الإلكتروني الكامل.

تتيح الخدمة لأطراف الدعوى الاستعلام بشكل شامل عن حالة الدعوى المرفوعة عبر المنصة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة من خلال الاستفادة من عرض حالة الدعوى، ورقمها وتاريخ إحالتها والموعد المحدد لها.

يُذكر أن منصة معين وفّرت خدماتها وفق إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى التحول الرقمي؛ تحقيقاً لخدمة عموم المستفيدين ومواكبةً للتطورات والمستجدات الرقمية التي تمكّن من الاستفادة من الخدمات القضائية في أيّ وقت وأيّ مكان.