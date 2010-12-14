أمير قطر يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون

ستُعقد يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض

يترأس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده المشارك في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الأميري عبر حسابه الرسمي بتويتر مساء اليوم.