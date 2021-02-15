الاتصالات" تشن 200 جولة تفتيشية على مقدمي الخدمات والبريد وتطبيقات التوصيل

رصدت 70 مخالفة في عدد من المدن والمحافظات في مختلف أنحاء المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ أكثر من 200 جولة تفتيشية خلال المدة من 3 - 11 فبراير الجاري، شملت الكثير من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية؛ للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أن جولاتها التفتيشية شملت عددا من المدن والمحافظات في مختلف أنحاء المملكة، وأسفرت عن رصد 70 مخالفة، تراوحت بين عدم تطبيق إجراءات التباعد الواجب التقيد بها من قبل الجميع، وعدم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول إلى الفرع، إضافة إلى عدم ارتداء الكمامة من قبل الموظفين، ورصد حالات ازدحام في عدد من الفروع.

وشددت الهيئة على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية اللوجستية، كما أكدت على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة.