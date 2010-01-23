عن بعد.. "المطيري" تجتمع بأمينات المكتبات الفرعية بجامعة شقراء

لتطوير الخدمات المقدمة ومناقشة أهم المعوقات والصعوبات وعلاجها

عقدت عميدة شؤون المكتبات بجامعة شقراء الدكتورة البندري ضيف الله المطيري، الاجتماع الأول لأمينات المكتبات الفرعية بجامعة شقراء عن بعد، بحضور وكيل عمادة شؤون المكتبات بشطر الطلاب الدكتور ممدوح القحطاني، وأمينات المكتبات الفرعية.



بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل عميد شؤون المكتبات الدكتورة البندري المطيري، ثم بدأ المشاركون في مناقشة مواضيع الاجتماع التي تركّزت على رصد واقع المكتبات في الفروع والكليات، والوقوف على المشكلات التي تعاني منها، وسبل معالجتها.



وتمت مناقشة تلك الموضوعات المتناولة من عدة محاور تبلورت في المشكلات التي تعاني منها المكتبات، والخدمات المقدمة وكيفية تطويرها، إضافة إلى المبادرات التي قدمها الحضور لأجل تحقيق سبيل التطوير وحل المشكلات.



وتخلّل الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمكتبات وسبل علاجها، كما تم الاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين لتطوير العمل في المكتبات والتغلُّب على تلك الصعوبات ومواجهتها.



واختتم الاجتماع بتأكيد عميدة شؤون المكتبات على ضرورة العمل الجادّ في سبيل تطوير عمل المكتبات، شاكرة الحضور على التفاعل وتقديم المبادرات وطرح وجهات النظر المختلفة التي تخدم سير عمل المكتبات وفاعليتها.