"المسند": اليوم في الرياض.. يكون ظل الزوال الأطول خلال السنة وسيستمر حتى 5 يناير

الشمس أشرقت في أقصى نقطة لها جنوباً 115 درجة وتغرب في أقصى نقطة لها جنوباً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند، إن الشمس أشرقت اليوم في العاصمة الرياض، في أقصى نقطة لها جنوباً 115 درجة، وستغرب في أقصى نقطة لها جنوباً 245 درجة.

وأضاف "المسند"، القول: "في الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال 43 درجة، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة، وسيستمر حتى 5 يناير".