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الدكتوراه لـ"العنزي" في أمن الشبكات اللاسلكية

من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة

حصل الدكتور عابد بن ضحوي العنزي المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، على درجة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب الآلي تخصص "أمن الشبكات اللاسلكية" من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور العنزي حصوله على هذه الدرجة العلمية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.

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الدكتوراه لـ"العنزي" في أمن الشبكات اللاسلكية
سبق

حصل الدكتور عابد بن ضحوي العنزي المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، على درجة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب الآلي تخصص "أمن الشبكات اللاسلكية" من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور العنزي حصوله على هذه الدرجة العلمية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:43 PM

الدكتوراه لـ"العنزي" في أمن الشبكات اللاسلكية

من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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حصل الدكتور عابد بن ضحوي العنزي المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، على درجة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب الآلي تخصص "أمن الشبكات اللاسلكية" من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور العنزي حصوله على هذه الدرجة العلمية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.

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