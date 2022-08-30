نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمكة يتفقد الكلية التقنية بالقنفذة
لمتابعة العام التدريبي الجديد.. والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية
تفقّد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد عبدالله الزبيدي، اليوم الاثنين، الكلية التقنية بالقنفذة.
جاء ذلك، ضمن الجولات التفقدية للإدارة العامة بالمنطقة؛ لمتابعة بداية العام التدريبي الجديد حضوريًا، والوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعقد "الزبيدي"، اجتماعا مع عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ناقش فيه انطلاقة وبداية التدريب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة الجائحة.
نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمكة يتفقد الكلية التقنية بالقنفذة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-30
تفقّد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد عبدالله الزبيدي، اليوم الاثنين، الكلية التقنية بالقنفذة.
جاء ذلك، ضمن الجولات التفقدية للإدارة العامة بالمنطقة؛ لمتابعة بداية العام التدريبي الجديد حضوريًا، والوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعقد "الزبيدي"، اجتماعا مع عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ناقش فيه انطلاقة وبداية التدريب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة الجائحة.
تفقّد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد عبدالله الزبيدي، اليوم الاثنين، الكلية التقنية بالقنفذة.
جاء ذلك، ضمن الجولات التفقدية للإدارة العامة بالمنطقة؛ لمتابعة بداية العام التدريبي الجديد حضوريًا، والوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعقد "الزبيدي"، اجتماعا مع عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ناقش فيه انطلاقة وبداية التدريب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة الجائحة.