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"خيرية نجران "تبدأ بتوزيع السلال الرمضانية على 2000 أسرة

تتكون محتوياتها من 18 صنفاً من المواد الغذائية الرئيسة

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وتفصيلاً.. أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

يشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من 18 صنفاً من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمعكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.

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"خيرية نجران "تبدأ بتوزيع السلال الرمضانية على 2000 أسرة
سبق

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وتفصيلاً.. أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

يشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من 18 صنفاً من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمعكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:05 PM

"خيرية نجران "تبدأ بتوزيع السلال الرمضانية على 2000 أسرة

تتكون محتوياتها من 18 صنفاً من المواد الغذائية الرئيسة

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علي حفول - نجران
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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وتفصيلاً.. أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

يشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من 18 صنفاً من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمعكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.

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