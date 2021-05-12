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"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 2869 إصابة جديدة بكورونا و104 وفيات

بلغ إجمالي الضحايا 19201

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 867438 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19201 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 771692 حالة.

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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 2869 إصابة جديدة بكورونا و104 وفيات
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 867438 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19201 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 771692 حالة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
03:13 PM

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 2869 إصابة جديدة بكورونا و104 وفيات

بلغ إجمالي الضحايا 19201

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 867438 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19201 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 771692 حالة.

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