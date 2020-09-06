كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور شوقي بن إبراهيم محمد الحازمي، بمهام مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان، بالإضافة إلى عمله.
"شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازان
كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور شوقي بن إبراهيم محمد الحازمي، بمهام مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان، بالإضافة إلى عمله.
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"شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-06
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
05:51 PM
"شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازان
كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور شوقي بن إبراهيم محمد الحازمي، بمهام مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان، بالإضافة إلى عمله.
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