وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصّة، وهو إجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي عديد من دول العالم.

مجدداً .. "الصحة" تؤكّد مأمونية وفعالية تلقي جرعتيْن مختلفتين من لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18 أكّدت وزارة الصحة مجدّداً مأمونية وفعالية تلقي جرعتيْن مختلفتيْن من لقاح #كورونا، وفق "الإخبارية". وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصّة، وهو إجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي عديد من دول العالم.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 12:38 PM

مجدداً .. "الصحة" تؤكّد مأمونية وفعالية تلقي جرعتيْن مختلفتين من لقاح كورونا بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية وهو إجراء مُقر بالصحة العالمية





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أكّدت وزارة الصحة مجدّداً مأمونية وفعالية تلقي جرعتيْن مختلفتيْن من لقاح #كورونا، وفق "الإخبارية".

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصّة، وهو إجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي عديد من دول العالم.